В Италии ликвидировали мафиозную сеть: 94 задержанных

Правоохранители Италии разоблачили мафиозную сеть на Сицилии. Участники преступной группировки присвоили миллионы евро из фондов, которые предназначались для финансирования фермерской деятельности.

Как сообщает прокуратура Мессины, в ходе проведения спецоперации были задержаны 94 человека. Среди подозреваемых главы двух мафиозных семей, нотариус, который обслуживал преступную группировку, бизнесмены и чиновники. Позднее 48 из них власти взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Следствие уточняет, что мафиозные компании присвоили около 5 млн евро, которые Евросоюз выделял на обработку земли.

Как сообщал портал "Комментарии", правоохранители Италии провели крупную операцию по противодействию мафиозным структурам. В ходе операции полицейские задержали более трехсот человек.

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