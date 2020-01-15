В Италии ликвидировали мафиозную сеть: 94 задержанных

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Правоохранители Италии разоблачили мафиозную сеть на Сицилии. Участники преступной группировки присвоили миллионы евро из фондов, которые предназначались для финансирования фермерской деятельности.
Как сообщает прокуратура Мессины, в ходе проведения спецоперации были задержаны 94 человека. Среди подозреваемых главы двух мафиозных семей, нотариус, который обслуживал преступную группировку, бизнесмены и чиновники. Позднее 48 из них власти взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Следствие уточняет, что мафиозные компании присвоили около 5 млн евро, которые Евросоюз выделял на обработку земли.
Как сообщал портал "Комментарии", правоохранители Италии провели крупную операцию по противодействию мафиозным структурам. В ходе операции полицейские задержали более трехсот человек.
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