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"Папа против сексизма": высокую должность в Ватикане впервые заняла женщина

Франческу Ди Джованни папской властью назначили заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям

сегодня, 18:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Впервые в истории католической церкви высокий пост в Ватикане заняла женщина. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западную прессу.

Папа Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.

Из биографии женщины известно, что она работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал еще об одной прогрессивной реформе, который папа Франциск ввел в католическом мире, а именно отменил так называемую "папскую тайну" в отношении сексуального растления малолетних детей служителями церкви.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/top-dolzhnost-vatikane-vpervye-naznachena-1579101493.html
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