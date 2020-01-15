"Папа против сексизма": высокую должность в Ватикане впервые заняла женщина

Впервые в истории католической церкви высокий пост в Ватикане заняла женщина. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западную прессу.

Папа Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.

Из биографии женщины известно, что она работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал еще об одной прогрессивной реформе, который папа Франциск ввел в католическом мире, а именно отменил так называемую "папскую тайну" в отношении сексуального растления малолетних детей служителями церкви.

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