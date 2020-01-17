Европу окутал смогу: люди требуют уменьшить выбросы в атмосферу

Многие города на юге Европы страдают из-за смога, который образовался вследствие длительного периода теплой безветренной погоды. Об этом сообщает BBC.



Отмечается, что многие итальянские города, в числе которых оказался и Рим, ввели временный запрет на дизельные автомобили. В Риме нарушены не менее 9 показателей из 13, которые указывают на качество воздуха.Такая мера должна помочь избежать дальнейшего загрязнения воздуха. Пока ограничения введены на три дня и коснутся около миллиона автомобилей. Похожие ограничения должны объявить и на севере Италии, в таких городах, как Милан, Турин и Болонья.

В то же время в Боснии-Герцеговине многие люди вышли на акции протестов в масках и противогазах, с требованием, чтобы власть повлияла на количество вредных выбросов в атмосферу. После экстренного совещания местная власть также приняла решение ограничить количество авто на дорогах. Также в выходные будет объявлено "чрезвычайное положение".

Ранее "Комментарии" писали, что в Австралии начался спасательный дождь, который уже затушил небольшую часть пожаров.

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