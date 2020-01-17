Европу окутал смогу: люди требуют уменьшить выбросы в атмосферу

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Многие города на юге Европы страдают из-за смога,
который образовался вследствие длительного периода теплой безветренной погоды.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что многие итальянские города, в
числе которых оказался и Рим, ввели временный запрет на дизельные автомобили. В
Риме нарушены не менее 9 показателей из 13, которые указывают на качество
воздуха.Такая мера должна помочь избежать дальнейшего загрязнения воздуха. Пока
ограничения введены на три дня и коснутся около
миллиона автомобилей. Похожие ограничения должны объявить и на севере
Италии, в таких городах, как Милан, Турин и Болонья.
В то же время в Боснии-Герцеговине многие люди
вышли на акции протестов в масках и противогазах, с требованием, чтобы власть
повлияла на количество вредных выбросов в атмосферу. После экстренного
совещания местная власть также приняла решение ограничить количество авто на дорогах.
Также в выходные будет объявлено "чрезвычайное положение".
Ранее "Комментарии" писали, что в
Австралии начался спасательный дождь, который уже затушил небольшую часть
пожаров.
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