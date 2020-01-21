"Спасение села по-итальянски": власти Бисаччи продают дома по 1 евро за каждый

В живописном итальянском регионе Кампания, местные власти распродают дома исторического селения Бисаччи, чтобы не допустить полного запустения отдаленных от городов деревень. Об этом передает издание CNN Travel.

Согласно договору, стоимость любого домика на равнине составляет всего 1 евро, однако новый владелец обязан отреставрировать жилье и обустроить приобретенную недвижимость.

Кроме того, дополнительным преимуществом является тот факт, что, в отличие от предыдущих подобных сделок, власти региона не указывают сроков и суммы вложений в необходимый ремонт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди украинцев рассматривается возможность о легализации русского языка как государственного в отдельных областях страны. При этом отмечается, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины для 81% опрошенных граждан. Причем так считает большинство во всех регионах Украины: запад (95%), центр (86%), юг (71%), восток (64%)

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