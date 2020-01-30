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В Италии заблокировали лайнер с 6 тыс. пассажирами на борту

У пассажиров лайнера обнаружили симптомы вирусного заболевания

сегодня, 12:57
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Италии временно заблокировали круизный лайнер Costa Crociere в порту Чивитавеккьи, который находится в 100 км от Рима.  Ограничение на передвижения пассажиров ввели после того, как у семейной пары из Гонконга обнаружили симптомы вирусной инфекции. Туристов поместили в санизолятор, который есть на борту судна.

В порт уже отправили специальную группу врачей, которые проверят пассажиров на поражение вирусом нового типа. До тех пор всем 6 тыс. пассажиров запрещено покидать корабль.

Отмечается, что заболевшие пассажиры 25 января прибыли в аэропорт Милана, после чего отправились в круиз по Средиземноморью.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине планируют внедрить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования смертельной китайской пневмонии. 


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Источник: https://www.rainews.it/
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