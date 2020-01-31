В Италии на полгода введут чрезвычайное положение

Власти Италии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с опасностью эпидемии коронавируса. Срок добавочных полномочий для местных властей определили в шесть месяцев. Ранее в Италии обнаружили двоих зараженных вирусом китайских туристов, после чего премьер Джузеппе Конти заявил о временном прекращении авиасообщения с Китаем.

Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании объявила вспышку вирусного заболевания как чрезвычайную ситуацию международного значения.

За последние сутки в Китае зафиксировали 1982 новых случаев пневмонии, которую вызывает вирус.

Как сообщал портал "Комментарии", в Международном валютном фонде сообщили о готовности предоставить Китаю и другим странам помощь для того, чтобы справиться с экономическими последствиями вспышки коронавируса.

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