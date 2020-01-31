МВФ предложил Китаю помощь в борьбе с экономическими последствиями коронавируса

В Международном валютном фонде сообщили о готовности предоставить Китаю и другим странам помощь для того, чтобы справиться с экономическими последствиями вспышки коронавируса. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на представителя МВФ Джерри Райса.

"МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями нового коронавируса", - подчеркнул он в беседе с журналистами.

В то же время он отметил, что пока рано оценивать экономические последствия вспышки нового вируса для экономики Китая и мира. Окончательные убытки мировой экономики, по словам Райса, зависят от скорости распространения особой формы пневмонии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" упоминал о том, что ряд крупнейших мировых компаний были вынуждены временно прекратить работу в КНР и отложить сотрудничество с китайскими партнерами из-за коронавируса.

Кроме того немаловажную роль в спаде мирового потребления сыграли и многочисленные недостоверные фейки. Например, один забавный миф, возможно, запустил в сеть кто-то из мужчин. Так, сообщение от "родственника из Минздрава" гласит о необходимости выпивать 250 г коньяка, виски или водки каждый вечер именно мужчинам, потому что они якобы больше подвержены риску заболеть. Как это может "помочь" - фейк не уточняет. Некоторые пользователи помимо алкоголя предложили еще лечиться "травкой", но медики отвергли и эту версию. Врачи настаивают, что главный способ профилактики – соблюдение мер гигиены и ограничение контактов с людьми, у которых есть симптому ОРВИ или гриппа.

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