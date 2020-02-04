В Мадриде сел самолет без колеса и со сломанным двигателем

3 февраля в понедельник, в одном из аэропортов Мадрида экстренно сел самолет авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси и его части попали в двигатель. Об этом пишет El Mundo.

Самолет через полчаса после взлета сообщил диспетчеру, что нужно вернуться в аэропорт в связи с техническими проблемами.

Для самолета и всего экипажа – опасный инцидент, поскольку отсутствие шины влияет на устойчивость самолета во время чувствительных для каждого полета моментов взлета и посадки. На борту было 130 человек.

Перед тем как посадить самолет, он несколько часов летал над Испанией, чтобы выработать лишнее топливо. После посадки пассажиры Boeing 767 отметили, что "все тряслось".





Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушили международное соглашение.

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

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