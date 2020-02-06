Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы
НОВОСТИ Все новости

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

В результате аварии поезда в Италии погибло двое человек, еще около 30 - получили травмы

сегодня, 09:49
Автор:

• Таисия Ерохина

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

В Италии на маршруте "Милан-Болонья" сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего двое машинистов погибли на месте аварии. Об этом пишет Corriere della Sera.

Так, сегодня в 5:10 поезд покинул Милан и направился в Салерно, но внезапно сошел с рельсов спустя 5 минут в Лоди. Перевернулись по меньшей мере два вагона, в дополнение к тягачу. Кроме двух погибших, известно о еще 27 пострадавших, получивших ранения и травмы. Среди них один железнодорожник, пребывающий в тяжелом состоянии из-за множественного перелома конечностей.

Отметим, что поезд был не очень переполнен: это был первый рейс утром, вышедший на рельсы на рассвете. Есть информация, что на том участке путей вчера шли ремонтные работы, но данные еще не подтверждены. Все обстоятельства произошедшего и причина аварии устанавливаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии погиб 23-летний украинец – тело без признаков жизни обнаружили в гостиничном номере. Трагедия произошла в отеле Villa delle rose в Олегии, которая находится в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса. По данным полицейских Италии, исключена версия убийства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_06/treno-frecciarossa-deraglia-ospedaletto-lodigiano-soccorsi-azione-3cd01f14-48a4-11ea-91e8-775bd36e4cb6.shtml?refresh_ce-cp
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...