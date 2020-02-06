В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

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В
Италии на маршруте "Милан-Болонья" сошел с рельсов скоростной поезд, в
результате чего двое машинистов погибли на месте аварии. Об этом пишет Corriere
della Sera.
Так,
сегодня в 5:10 поезд покинул Милан и направился в Салерно, но внезапно сошел с
рельсов спустя 5 минут в Лоди. Перевернулись по меньшей мере два вагона, в
дополнение к тягачу. Кроме двух погибших, известно о еще 27 пострадавших, получивших
ранения и травмы. Среди них один железнодорожник, пребывающий в тяжелом
состоянии из-за множественного перелома конечностей.
Отметим,
что поезд был не очень переполнен: это был первый рейс утром, вышедший на
рельсы на рассвете. Есть информация, что на том участке путей вчера шли
ремонтные работы, но данные еще не подтверждены. Все обстоятельства
произошедшего и причина аварии устанавливаются.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в Италии погиб 23-летний украинец – тело без
признаков жизни обнаружили в гостиничном номере. Трагедия произошла в отеле
Villa delle rose в Олегии, которая находится в нескольких километрах от
аэропорта Милан-Мальпенса. По данным полицейских Италии, исключена версия
убийства.
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