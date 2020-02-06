В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: есть жертвы

В Италии на маршруте "Милан-Болонья" сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего двое машинистов погибли на месте аварии. Об этом пишет Corriere della Sera.

Так, сегодня в 5:10 поезд покинул Милан и направился в Салерно, но внезапно сошел с рельсов спустя 5 минут в Лоди. Перевернулись по меньшей мере два вагона, в дополнение к тягачу. Кроме двух погибших, известно о еще 27 пострадавших, получивших ранения и травмы. Среди них один железнодорожник, пребывающий в тяжелом состоянии из-за множественного перелома конечностей.

Отметим, что поезд был не очень переполнен: это был первый рейс утром, вышедший на рельсы на рассвете. Есть информация, что на том участке путей вчера шли ремонтные работы, но данные еще не подтверждены. Все обстоятельства произошедшего и причина аварии устанавливаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии погиб 23-летний украинец – тело без признаков жизни обнаружили в гостиничном номере. Трагедия произошла в отеле Villa delle rose в Олегии, которая находится в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса. По данным полицейских Италии, исключена версия убийства.

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