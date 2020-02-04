В Италии погиб украинец: тело обнаружили в номере отеля

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В Италии погиб 23-летний украинец: его тело без
признаков жизни обнаружили в номере отеля. Об этом информирует
местное издание La Stampa.
Чрезвычайная ситуация произошла вчера, 3 февраля, в
отеле Villa delle rose в Олегии, которая находится в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса.
Обстоятельства и причины смерти до сих пор неясны. Однако сообщается, что на данный
момент версию об убийстве - следователи исключили. Также полиция рассматривает
такую причину гибели, как передозировка наркотиками. Подробности произошедшего
сообщат позже.
Напомним, в Италии власти решили на полгода ввести чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Ранее в Италии обнаружили двоих зараженных вирусом китайских туристов, после чего премьер Джузеппе Конти заявил о временном прекращении авиасообщения с Китаем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Национальном
банке Украины подсчитали доходы украинских трудовых мигрантов. Отмечается, что
валютные переводы от заробитчан повлияли на курс гривни и укрепили национальную
валюту в декабре.
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