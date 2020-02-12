Названа страна, где кофебреки и перекуры засчитывают в рабочее время

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Испанский суд признал право компании вычитать перерывы на кофе и курение из реально отработанных сотрудниками часов в рабочее время. Об этом сообщает MBS.News.
Национальный суд страны не стал возражать против требования компании Galp Energia Espana отмечаться, когда работники покидают офис, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. Жалобу на подобные действия со стороны работодателей подала Конфедерация профсоюзов Испании.
В суде подчеркнули, что применение таких пропускных карточек на входе и выходе из офиса является гарантом безопасности, а также средством мониторинга присутствия сотрудников на рабочем месте.
26 сентября компания направила сотрудникам электронные
письма в которых указала, что сотрудники, покидающие здание офиса в рабочее
время, должны указать причину перерыва: кофе, курение или завтрак. При этом
потраченное время не будет включено в рабочие часы.
В издании отмечают, что среди испанских работников распространена привычка делать перерыв на кофе не менее 15 минут в период с 10:00 до 12:00.
Как сообщало издание "Комментарии", испанские специалисты утверждают, что кофе стоит пить с сахаром из-за того, что кофеин начинает взаимодействовать с глюкозой, в результате чего увеличивается активность работы некоторых отделов мозга. Идеальная порция сахара в таком случае составляет 2 чайные ложки на 100 мл напитка.
Многие люди привыкли начинать свое утро с чашечки бодрящего кофе, не подозревая как он действует на организм в течение дня.
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