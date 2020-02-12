Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия Названа страна, где кофебреки и перекуры засчитывают в рабочее время
НОВОСТИ Все новости

Названа страна, где кофебреки и перекуры засчитывают в рабочее время

Суд разрешил испанским компаниям засчитывать перерывы на кофе и перекуры в рабочее время

сегодня, 07:29
Автор:

• Наталья Шевченко

Названа страна, где кофебреки и перекуры засчитывают в рабочее время

Испанский суд признал право компании вычитать перерывы на кофе и курение из реально отработанных сотрудниками часов в рабочее время. Об этом сообщает MBS.News. 

Национальный суд страны не стал возражать против требования компании Galp Energia Espana отмечаться, когда работники покидают офис, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. Жалобу на подобные действия со стороны работодателей подала Конфедерация профсоюзов Испании. 

В суде подчеркнули, что применение таких пропускных карточек на входе и выходе из офиса является гарантом безопасности, а также средством мониторинга присутствия сотрудников на рабочем месте. 

26 сентября компания направила сотрудникам электронные письма в которых указала, что сотрудники, покидающие здание офиса в рабочее время, должны указать причину перерыва: кофе, курение или завтрак. При этом потраченное время не будет включено в рабочие часы.

В издании отмечают, что среди испанских работников распространена привычка делать перерыв на кофе не менее 15 минут в период с 10:00 до 12:00.

Как сообщало издание "Комментарии", испанские специалисты утверждают, что кофе стоит пить с сахаром из-за того, что кофеин начинает взаимодействовать с глюкозой, в результате чего увеличивается активность работы некоторых отделов мозга. Идеальная порция сахара в таком случае составляет 2 чайные ложки на 100 мл напитка. 

Многие люди привыкли начинать свое утро с чашечки бодрящего кофе, не подозревая как он действует на организм в течение дня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mbs.news/a/2020/02/in-spain-the-national-court-confirms-that-the-smoking-coffee-break-is-not-within-working-hours.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...