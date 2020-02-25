Пласидо Доминго извинился перед всеми женщинами, которых он домогался

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе, извинился перед женщинами, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах, пишет Europa Press.
По его словам, у него было много времени чтобы поразмыслить над теми обвинениями, которые выдвинули его коллеги.
"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - сказал он.
Также он рассказал о том, что готов "взять на себя всю ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы, и приносит извинения за причиненную боль и извиняется за то, что чувствовали эти женщины.
Как сообщало издание "Комментарии", всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго обвиняют в сексуальных домогательствах. Восемь певцов и один танцор оперы заявили, что испанские теноры подвергали их сексуальным домогательствам в течение трех десятилетий с конца 1980-х годов.
Шесть других женщин утверждают, что Доминго, который был женат на второй жене, сопрано Марте Орнелас, с 1962 года, склонял их к сексуальныму насилию.
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