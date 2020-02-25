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Пласидо Доминго извинился перед всеми женщинами, которых он домогался

Певец Пласидо Доминго готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения

сегодня, 14:31
Автор:

• Наталья Шевченко

Пласидо Доминго извинился перед всеми женщинами, которых он домогался

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе, извинился перед женщинами, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах, пишет Europa Press.

По его словам, у него было много времени чтобы поразмыслить над теми обвинениями, которые выдвинули его коллеги.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - сказал он.

Также он рассказал о том, что готов "взять на себя всю ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы, и приносит извинения за причиненную боль и извиняется за то, что чувствовали эти женщины.

Как сообщало издание "Комментарии",  всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго обвиняют в сексуальных домогательствах. Восемь певцов и один танцор оперы заявили, что испанские теноры подвергали их сексуальным домогательствам в течение трех десятилетий с конца 1980-х годов.

Шесть других женщин утверждают, что Доминго, который был женат на второй жене, сопрано Марте Орнелас, с 1962 года, склонял их к сексуальныму насилию.

 

 

 



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Источник: https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-placido-domingo-acepta-toda-responsabilidad-acusaciones-pide-perdon-dolor-causo-20200225073028.html
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