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От коронавируса скончался экс-посол Ирана в Ватикане

Накануне дипломату стало плохо и при госпитализации у него обнаружили заражение коронавирусом COVID-19

сегодня, 21:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

От коронавируса скончался экс-посол Ирана в Ватикане

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи сегодня, 27 февраля, скончался от коронавируса COVID-19. Об этом передает издание "Украинформ", ссылаясь на иранскую прессу.

"Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи в четверг, 27 февраля, скончался от коронавируса", - говорится в сообщении.

Накануне в Тегеране экс-посла отправили в больницу, где медики подтвердили у него инфицирования коронавируса.

В связи со смертью Хосроушахи глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования близким и пожелал им терпения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вспышка и распространение коронавируса повергли в хаос целые страны, где государственные власти вводят карантин, Так, к примеру, правительство Южной Кореи объявило наивысший "красный" уровень угрозы на фоне распространения коронавируса Covid-19. На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек.

Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Южной Кореи приняли решение продлить школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885878-eksposol-iranu-u-vatikani-pomer-vid-koronavirusu.html
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