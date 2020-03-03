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В столице Италии открылся ресторан украинской кухни

Открытие первого украинского ресторана в Риме состоялось в первый день весны

сегодня, 19:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

В столице Италии открылся ресторан украинской кухни

В итальянском Риме открылся первый ресторан украинской кухни, в меню которого гости могут выбрать все традиционные блюда, начиная от наваристого борща и заканчивая смальцем из сала и чеснока. Об этом сообщается на странице ресторана "Княжеский двор" в Facebook.

Первое знакомство с украинской кухней у жителей и гостей Рима проходило на прошедших выходных, а теперь заведение работает в будничном режиме. 

"Борщ, вареники, голубцы, драники и другие вкусности украинской кухни ждать встречи с вами в уютной домашней атмосфере под приятное сопровождение украинской музыки!", - приглашает "Княжеский двор".

Украинский ресторан, созданный в хуторском стиле, не отстает от других римских заведений в области сервиса и предлагает делать заказы на бронь столиков.

"И хотя современная наука еще не доказала эффективности украинской кухни в борьбе с известным вирусом, но как показывает многовековая украинская история, именно наша кухня была залогом крепкого казацкого здоровья!", - отмечают владельцы заведения с уместной иронией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальной рекламе киевской пельменной, которая стала причиной едва ли не для бойкота заведению от постоянных посетителей.


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