Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.03.2020

BTC/USD

8756.18

ETH/USD

224.04

LTC/USD

60.12

НБУ 04.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

27.94

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии запретят целоваться
НОВОСТИ Все новости

В Италии запретят целоваться

Власти Италии разрабатывают новые правила поведения в общественных местах

сегодня, 12:56
Автор:

• Сергей Медведев

В Италии запретят целоваться

Итальянские власти вырабатывают новые меры по противодействию распространению китайского коронавируса. Для этого в правительстве разрабатывают новые правила поведения в общественных местах.

Так, согласно новым инициативам, дистанция между людьми в публичных местах должна быть не менее метра. Приветствовать друг друга можно лишь на расстоянии, без рукопожатий и поцелуев. Над набором новых правил работает специальный комитет, который собрал глава правительства Италии Джузеппе Конти. В новый декрет также войдут запреты на проведение любых собраний, спортивных мероприятий и концертов. В частности, организаторы уже перенесли на лето винную выставку в Вероне и отменили римский полумарафон.

Как сообщал портал "Комментарии", еще одна страна в Европе запретила массовые мероприятия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.corriere.it/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...