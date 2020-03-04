В Италии запретят целоваться

Итальянские власти вырабатывают новые меры по противодействию распространению китайского коронавируса. Для этого в правительстве разрабатывают новые правила поведения в общественных местах.

Так, согласно новым инициативам, дистанция между людьми в публичных местах должна быть не менее метра. Приветствовать друг друга можно лишь на расстоянии, без рукопожатий и поцелуев. Над набором новых правил работает специальный комитет, который собрал глава правительства Италии Джузеппе Конти. В новый декрет также войдут запреты на проведение любых собраний, спортивных мероприятий и концертов. В частности, организаторы уже перенесли на лето винную выставку в Вероне и отменили римский полумарафон.

Как сообщал портал "Комментарии", еще одна страна в Европе запретила массовые мероприятия.

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