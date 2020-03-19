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В маленьком городке Италии остановили распространение коронавируса с помощью тестирования

С самого начала эпидемии коронавируса в городке Италии развернули эксперимент

сегодня, 20:48
Автор:

• Антон Варанов

В маленьком городке Италии остановили распространение коронавируса с помощью тестирования

В небольшом итальянском городке Во Эуганео, расположенном недалеко от Венеции, остановили распространение коронавируса Covid-19 с помощью эксперимента — с самого начала эпидемии развернули активное тестирование населения. Об этом сообщает ВВС.

Все 3400 жителей города были вынуждены пройти тест на коронавирус, причем независимо от того, были у них симптомы или нет. В итоге тех, у кого подтвердился диагноз, отправили на строгий карантин, так же как и всех контактирующих с ними людей.

Спустя 10 дней все население города повторно протестировали, что показало необычный результат — количество больных снизилось на 90%. Все эти данные предоставил профессор Андреа Кресанти из Лондонского университета, который также принимал участие в эксперименте.

Важно отметить, что именно в городе Во Эуганео 22 февраля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Италии. Мэр города утверждает, что тестирование было крайне важным, поскольку спасло в итоге много жизней. Профессор Кресанти также рассказал, что тестирование выявило вирус у 3% населения города, а на каждого инфицированного коронавирусом с симптомами приходилось около 10 носителей вируса без симптомов.

Всех людей изолировали, а повторное тестирование смогло выявить как минимум 6 зараженных без симптомов. Если бы их не обнаружили — инфекция продолжила бы распространяться.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51957306
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