В маленьком городке Италии остановили распространение коронавируса с помощью тестирования

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6161.51
ETH/USD
134.89
LTC/USD
38.88
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.36
В небольшом итальянском
городке Во Эуганео, расположенном недалеко от Венеции, остановили
распространение коронавируса Covid-19 с помощью
эксперимента — с самого начала эпидемии развернули активное тестирование
населения. Об этом сообщает ВВС.
Все 3400 жителей города
были вынуждены пройти тест на коронавирус, причем независимо от того, были у
них симптомы или нет. В итоге тех, у кого подтвердился диагноз, отправили на
строгий карантин, так же как и всех контактирующих с ними людей.
Спустя 10 дней все
население города повторно протестировали, что показало необычный результат —
количество больных снизилось на 90%. Все эти данные предоставил профессор
Андреа Кресанти из Лондонского университета, который также принимал участие в
эксперименте.
Важно отметить, что
именно в городе Во Эуганео 22 февраля была зафиксирована первая смерть от
коронавируса в Италии. Мэр города утверждает, что тестирование было крайне
важным, поскольку спасло в итоге много жизней. Профессор Кресанти также
рассказал, что тестирование выявило вирус у 3% населения города, а на каждого
инфицированного коронавирусом с симптомами приходилось около 10 носителей
вируса без симптомов.
Всех людей изолировали, а повторное тестирование смогло выявить как минимум 6 зараженных без симптомов. Если бы их не обнаружили — инфекция продолжила бы распространяться.
Как сообщал портал "Комментарии", в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости