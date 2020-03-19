Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса

Сегодня, 19 марта, Италия обогнала Китай по количеству смертей от китайского коронавируса Covid-19. Теперь Италия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса среди стран. Об этом говорят официальные данные на сайте Worldometers.



На момент публикации в Италии от коронавируса умерли 3405 человек, а в Китае — 3245. На третьем месте Иран — 1284 смерти, на четвертом месте Испания — 830 смертей. А закрывает пятерку антилидеров Франция, в которой умерли 372 человека.

По общему числу заболевших лидирует Китай — 80 928 случаев. Затем Италия — 41 035 и Иран — 18 407. На четвертом и пятом местах — Испания и Германия с 17 963 и 15 320 случаями соответственно.

По числу выздоровевших безоговорочно лидирует Китай — 70 420 выздоровевших. После него идут Иран (5979), Италия (4440), Южная Корея (1947) и Испания (1107).

А болеющих на текущий момент (active cases) больше всего в Италии — 33 190 человек. На втором месте Испания — 16 026 зараженных. На третьем и четвертом — Германия и США — 15 161 и 11 407 соответственно. Пятое место досталось Ирану, где болеют 11 144 человека.

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