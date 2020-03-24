В Италии за сутки произошел новый скачок смертности от коронавируса COVID-19

За сегодняшние сутки от коронавирусной инфекции в Италии умерли 743 пациента. Таким образом, смертность в этой стране начала расти после незначительного спада. Об этом передает УНИАН.

За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай. За один день в Италии обнаружили 3 612 инфицированных. По состоянию на вечер 24 марта общая количество больных в Италии достигла 69 167 человек вместе с умершими и вылеченными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что смертность от вируса COVID-19 в Италии превысила по численности жертв Китая, где произошла первая вспышка пандемии.

На момент публикации в Италии от коронавируса умерли 3405 человек, а в Китае — 3245. На третьем месте Иран — 1284 смерти, на четвертом месте Испания — 830 смертей. А закрывает пятерку антилидеров Франция, в которой умерли 372 человека.

По общему числу заболевших лидирует Китай — 80 928 случаев. Затем Италия — 41 035 и Иран — 18 407. На четвертом и пятом местах — Испания и Германия с 17 963 и 15 320 случаями соответственно.





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