Италия выделит 400 млрд евро на поддержку бизнеса

Правительство Италии утвердило очередной пакет мер по восстановлению экономики после вспышки коронавируса. Министры решили выделить на поддержку предприятий 400 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"С помощью указа, который мы только что приняли, мы даем немедленную ликвидность в размере 400 миллиардов евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес", - сказал Конте.

Помимо финансовой помощи, правительство выдаст гарантии на кредиты в сумме 200 млрд евро. Государство будет гарантироровать до 90% коммерческих кредитов.

Отметим, что по последним данным в Италии зафиксировано 3599 случаев заражения, за последние сутки от последствий коронавируса скончались 636 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", бригада украинских медиков поедет в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной пандемией. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!