Итальянцев ожидает послабление карантина уже в ближайшие недели

Правительство Италии готово ослабить карантинные ограничения к концу апреля, если пандемия коронавируса COVID-19 продолжит идти на убыль. Об этом передает издание ВВС, ссылаясь на заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Мы не можем переходить от полного закрытия до восстановления экономической активности. Мы должны делать все постепенно. Вероятно, если ученые дадут такое разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца", - заявил Конте.

Отметим, что за последние сутки от коронавируса выздоровело рекордное число итальянцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии и крупнейшем городе США болезнь коронавируса стремительно идет на спад.

Лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт заявил, что пандемия начала заметно замедляться в Италии. В этой стране ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых случаев заражения уже в течение последних 10 дней. А ранее это число превышало 10 тысяч зараженных ежедневно.

В Нью-Йорке, по словам профессора, менее определенная ситуация. За последние несколько дней число новых случаев снизилось до 7 тысяч в сутки, хотя до этого был более активный рост. Левитт считает, что именно эта неделя станет показательной для прогнозов развития пандемии коронавируса.







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