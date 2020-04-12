В Италии мафия занялась социальной поддержкой тех, кто потерял работу на карантине

В наиболее социально-бедных регионах южной Италии мафиозные банды начали заниматься благотворительной деятельностью, снабжая безработных товарами первой необходимости: продуктами, лекарствами, средствами гигиены. Об этом передает The Guardian.

Причинами такого широкого жеста является вовсе не христианское милосердие легендарных мафиозных кланов Италии, а вполне закономерная ситуация: в разгар тотального карантина люди теряют работу и ради того, чтобы выжить, устраиваются на полулегальный доход. Благодаря этому, мафия получает дополнительный приток денег, соответственно по давним законам справедливости, лидеры группировок решили таким образом отблагодарить нуждающиеся слои населения.

"Мафиозные боссы считают итальянские города своей вотчиной. Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов", — отмечает следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.

Правоохранитель подчеркивает, что мафиози, пользуясь бедственным экономическим положением в связи с коронавирусом, рассчитывают стать героями в глазах бедных людей. Однако после окончания карантина преступники призовут население отплатить "услугой за услугу": например, проголосовать за своих политиков на выборах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии постоянно продолжаются специальные операции по ликвидации мафиозных формирований, и последняя наиболее крупная и успешная произошла в конце прошлого года.

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