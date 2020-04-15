Штраф 200 евро: в Риме наказали женщину, которая выгуливала черепаху

Итальянские карабинеры применили административное наказание для женщины, которая не выдержала карантинных ограничений и вышла на улицу под предлогом выгула домашнего животного — черепахи.

Бдительные правоохранители задержали местную жительницу в восточных кварталах города. 50-летняя итальянка пояснила, что вышла на улицу выгуливать домашнего питомца. Женщина не использовала поводок для черепахи, поскольку считала, что та не убежит и просто шла рядом.

Полицейские остались непреклонны, объяснив женщине, что черепаха — это не собака и выписали штраф. Теперь истосковавшейся по прогулкам владелице черепахи придется выложить 206 евро за нарушение карантинного режима.

Как сообщал портал "Комментарии", в Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день.

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