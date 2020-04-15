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Главная Новости Мир Италия Штраф 200 евро: в Риме наказали женщину, которая выгуливала черепаху
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Штраф 200 евро: в Риме наказали женщину, которая выгуливала черепаху

Итальянка нарушила самоизоляцию, выгуливая черепаху

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Штраф 200 евро: в Риме наказали женщину, которая выгуливала черепаху

Итальянские карабинеры применили административное наказание для женщины, которая не выдержала карантинных ограничений и вышла на улицу под предлогом выгула домашнего животного — черепахи.

Бдительные правоохранители задержали местную жительницу в восточных кварталах города. 50-летняя итальянка пояснила, что вышла на улицу выгуливать домашнего питомца. Женщина не использовала поводок для черепахи, поскольку считала, что та не убежит и просто шла рядом. 

Полицейские остались непреклонны, объяснив женщине, что черепаха — это не собака и выписали штраф. Теперь истосковавшейся по прогулкам владелице черепахи придется выложить 206 евро за нарушение карантинного режима.

Как сообщал портал "Комментарии",  в Узбекистане запретили выгуливать собак более одного раза в день.


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Источник: https://www.corriere.it/
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