Италия откроет доступ к достопримечательностям

Музеи и основные достопримечательности Италии откроют в мае. Об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 числа, а чуть позже, будут открыты те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - уточнил министр.

По словам чиновника, в первую очередь откроют такие места как Колизей и Помпеи. Итальянским семьям выделять до 500 евро на летний отдых внутри страны. О въезде в Италию зарубежных туристов речь пока не идет.

Отметим, что все итальянские выставки, памятники, музеи и учреждения досуга были закрыты из-за эпидемии коронавируса 8 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб мировому туризму. Доходы отрасли в 2020 году предположительно упадут на 500 млрд долларов.

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