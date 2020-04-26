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Италия откроет доступ к достопримечательностям

Достопримечательности Италии будут открыты для посещений уже в мае

сегодня, 14:31
Автор:

• Сергей Медведев

Италия откроет доступ к достопримечательностям

Музеи и основные достопримечательности Италии откроют в мае. Об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 числа, а чуть позже, будут открыты те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - уточнил министр.

По словам чиновника, в первую очередь откроют такие места как Колизей и Помпеи. Итальянским семьям выделять до 500 евро на летний отдых внутри страны. О въезде в Италию зарубежных туристов речь пока не идет.

Отметим, что все итальянские выставки, памятники, музеи и учреждения досуга были закрыты из-за эпидемии коронавируса 8 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб мировому туризму. Доходы отрасли в 2020 году предположительно упадут на 500 млрд долларов.


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Источник: https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/04/24/news/il_turismo_riapro_siti_e_musei_bonus_anche_per_gli_stabilimenti_no_al_plexigass_in_spiaggia_-254834719/
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