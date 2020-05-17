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Зеленский снял санкции с внучки Муссолини: она отреагировала

Президент Владимир Зеленский отменил санкции в адрес внучки итальянского фашиста Бенито Муссолини за поддержку так называемого "референдума" на Донбассе

сегодня, 17:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини: она отреагировала

В четверг, 14 мая, глава государства Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил санкции против шести лиц, которые причастны к поддержке так называемого "референдума" за отделение Донбасса от Украины. Среди них оказалась и внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом передает издание "Радио Свобода".

Как отметила Алессандра Муссолини в ответ на данное действо, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любом политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совершенно безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды", - заявила родная внучка родоначальника итальянского фашизма. 

Отмечается, что Алессандра Муссолини причислена к нескольким иностранцам, которые якобы были наблюдателями за "выборами" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня, в третье воскресенье мая, Украина отмечает День памяти политических репрессий. 


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-alessandra-mussolini-sankciji/30616022.html
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