Масштабная спецоперация против мафии в Италии: под следствием чиновники

Правительство Италии объявило о масштабной операции против мафиозных структур. Так, в операции, которую проводят против калабрийской мафии "Ндрангета" задействованы близко 500 сотрудников финансовой гвардии. Под подозрением оказались 11 высокопоставленных государственных служащих.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Реджо-Калабрии, были раскрыты связи чиновников и предпринимателей с мафиозными кланами. По делу проходят 11 госслужащих.

Следователям удалось раскрыть картельный сговор чиновников и предпринимателей. Причастных подозревают в распределении тендеров в пользу мафии, коррупции, злоупотребления служебными полномочиями.

Правоохранители конфисковали имущество подозреваемых в разных регионах. Общая стоимость конфиската составляет 103 лн евро. "Ндрангета", которая занимается, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной мафиозной организацией Италии.

Как сообщал портал "Комментарии", в наиболее социально-бедных регионах южной Италии мафиозные банды начали заниматься благотворительной деятельностью, снабжая безработных товарами первой необходимости: продуктами, лекарствами, средствами гигиены.

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