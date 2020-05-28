kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия Масштабная спецоперация против мафии в Италии: под следствием чиновники
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная спецоперация против мафии в Италии: под следствием чиновники

В антимафиозной операции задействовано более 500 полицейских

28 мая 2020, 12:02
Автор:

Сергей Медведев

Масштабная спецоперация против мафии в Италии: под следствием чиновники

Правительство Италии объявило о масштабной операции против мафиозных структур. Так, в операции, которую проводят против калабрийской мафии "Ндрангета" задействованы близко 500 сотрудников финансовой гвардии. Под подозрением оказались 11 высокопоставленных государственных служащих.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Реджо-Калабрии, были раскрыты связи чиновников и предпринимателей с мафиозными кланами. По делу проходят 11 госслужащих.

Следователям удалось раскрыть картельный сговор чиновников и предпринимателей.  Причастных подозревают в распределении тендеров в пользу мафии, коррупции, злоупотребления служебными полномочиями.

Правоохранители конфисковали имущество подозреваемых в разных регионах. Общая стоимость конфиската составляет 103 лн евро. "Ндрангета", которая занимается, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной мафиозной организацией Италии.

Как сообщал портал "Комментарии", в наиболее социально-бедных регионах южной Италии мафиозные банды начали заниматься благотворительной деятельностью, снабжая безработных товарами первой необходимости: продуктами, лекарствами, средствами гигиены.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/28/7110430/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!