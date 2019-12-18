США хочет усилить санкции против Южного Судана

В случае, если лидеры Южного Судана не смогут прийти к мирному соглашению, американская сторона будет выступать за усиление санкционного пакета против страны. Об этом заявил Постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза, передает РИА-Новости.

По ее словам, в попытках обвинить друг друга лидеры Южного Судана не приходят к мирному соглашению.

"Гражданские здания остаются захваченными, прежде всего правительственными силами. В ответ на призывы привлекать к ответственности виновников правительство назначает чиновников, обвиняемых в серьезных нарушениях прав человека. Вооруженные силы продолжают совершать акты насилия", - сказала Крафт.

В свою очередь, Россия прокомментировала попытку Америки расширить санкции. Так, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Крафт не увлекаться санкционным давлением на страну.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабинете министров приняли инициативу о расширении специальных экономических санкций против юридических лиц Российской Федерации в связи с продолжением оккупации Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой областей.