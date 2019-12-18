США хочет усилить санкции против Южного Судана

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В случае, если лидеры Южного Судана не смогут прийти к мирному
соглашению, американская сторона будет выступать за усиление санкционного
пакета против страны. Об этом заявил Постпред США при ООН Келли Крафт на
заседании Совбеза, передает РИА-Новости.
По ее словам, в
попытках обвинить друг друга лидеры Южного
Судана не приходят к мирному соглашению.
"Гражданские здания остаются захваченными, прежде всего
правительственными силами. В ответ на призывы привлекать к ответственности
виновников правительство назначает чиновников, обвиняемых в серьезных
нарушениях прав человека. Вооруженные силы продолжают совершать акты
насилия", - сказала Крафт.
В свою очередь, Россия прокомментировала попытку Америки
расширить санкции. Так, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
призвал Крафт не увлекаться санкционным давлением на страну.
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