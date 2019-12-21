Авиаудары в Сирии: семеро человек убиты, еще десятки – ранены

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В городе Саракеб, Сирия, из-за
авиаударов погибли семь человек, а еще около 20 - получили ранения. О субботних
событиях в северо-западной провинции Сирии Идлиб информирует АР.
Сообщается, что атака
произошла на фоне правительственного наступления в регионе. Так, ныне Саракеб
контролируют оппозиционные формирования, однако правительство зашло в две новые
деревни на южной окраине провинции. Из провинции уже бежали тысячи мирных жителей,
покинувших свои дома в надежде сохранить жизнь.
По данным ООН, около 60 000
жителей Идлиба стали переселенцами за последние недели вследствие активизации
сил правительства. Отмечается, что именно в Идлибе находится большинство
боевиков "Аль-Каида". Также в ООН предупреждают о нарастающей гуманитарной
катастрофе вдоль турецкой границы.
Отметим, что Сарагеб и
Маарет аль-Нуман - удерживаемые повстанцами два крупных города, которые
находятся на пути между столицей Дамаск с северным городом Алеппо. Так, августовское
"перемирие" не удалось и правительство пытается наладить контроль над этой автомагистралью.
Гражданских жителей в городах почти не осталось: все бежали от военных
действий.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Россия и Асад бомбят северо-запад Сирии с воздуха.
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