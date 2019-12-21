Авиаудары в Сирии: семеро человек убиты, еще десятки – ранены

В городе Саракеб, Сирия, из-за авиаударов погибли семь человек, а еще около 20 - получили ранения. О субботних событиях в северо-западной провинции Сирии Идлиб информирует АР.

Сообщается, что атака произошла на фоне правительственного наступления в регионе. Так, ныне Саракеб контролируют оппозиционные формирования, однако правительство зашло в две новые деревни на южной окраине провинции. Из провинции уже бежали тысячи мирных жителей, покинувших свои дома в надежде сохранить жизнь.

По данным ООН, около 60 000 жителей Идлиба стали переселенцами за последние недели вследствие активизации сил правительства. Отмечается, что именно в Идлибе находится большинство боевиков "Аль-Каида". Также в ООН предупреждают о нарастающей гуманитарной катастрофе вдоль турецкой границы.

Отметим, что Сарагеб и Маарет аль-Нуман - удерживаемые повстанцами два крупных города, которые находятся на пути между столицей Дамаск с северным городом Алеппо. Так, августовское "перемирие" не удалось и правительство пытается наладить контроль над этой автомагистралью. Гражданских жителей в городах почти не осталось: все бежали от военных действий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия и Асад бомбят северо-запад Сирии с воздуха.