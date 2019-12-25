Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии: погибли мирные граждане

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Российские военные,
которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на
северо-западе Сирии. Об этом сообщили в "Сирийской обсерватории по правам
человека", передает "Радио Свобода".
По меньшей мере 10 мирных граждан пострадали, в том числе шестеро -
дети.
Авиаудар поразил школу
в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.
Сирийские
правительственные силы при поддержке российских войск наступают на Идлиб. Они
намерены вывести мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы
вблизи турецкой границы.
"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - заявил глава французского правительства Эдуард Филипп.
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