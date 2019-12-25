Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии: погибли мирные граждане

Российские военные, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Об этом сообщили в "Сирийской обсерватории по правам человека", передает "Радио Свобода".

По меньшей мере 10 мирных граждан пострадали, в том числе шестеро - дети.

Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских войск наступают на Идлиб. Они намерены вывести мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - заявил глава французского правительства Эдуард Филипп.