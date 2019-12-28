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Обстреляли американскую военную базу в Ираке

Несколько ракет были выпущены по базе в Ираке, где базируются американские военные

сегодня, 02:50
Автор:

• Ольга Чародий

Американскую военную базу в Ираке обстреляли, один подрядчик США погиб, несколько военных получили ранения. Об этом сообщает агентство Рейтер.

На территорию, где находится военная база,  было выпущено  несколько ракет. По словам источников агентства, службы безопасности нашли недалеко от базы пусковую установку.

На данный момент  количество погибших и раненых  уточняется. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Ирака ушел в отставку из-за протестов. Позже стало известно, что президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке, заявив, что в сложившихся условиях не может ответственно выполнять свои политические обязанности. Помимо того, Салех отказался назначать кандидатуру поддерживаемого Ираном парламентского блока на пост премьер-министра и заявил, что такой выбор будет отвергнут протестующими. Блок Бина, возглавляемый поддерживаемым Ираном лидером оппозиции Хади аль-Амири, назначил губернатора Басры Асаада аль-Эдани следующим премьер-министром. Но Салех считает, что такое назначение не успокоит протестующих, требующих независимого премьер-министра без партийной принадлежности, и не поможет усмирить волнения, которые потрясают страну. Поскольку конституция не дает Салеху права отклонять кандидатуры на премьерство, он готов уйти. В данный момент он покинул столицу.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/iraqi-military-base-housing-u-s-forces-attacked-with-rockets-idUSKBN1YV1IX?il=0
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