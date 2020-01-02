В Сирии сбросили бомбу на школу: погибли дети

В Сирии первый день нового года начался с кровавых событий. В провинци Идлиб, которая находится в руках повстанцев и противостоит действующему президенту Башар аль-Асаду, произошел очередной обстрел. В этот раз под артиллерийский огонь попала школа: погибло девять человек. Об этом сообщает BBC.

Согласно последним данным правоохранителей, школа в Сурмини была убежищем для переселенцев, и 1 января на нее сбросили кассетные бомбы. В результате, погибло 9 человек, в том числе – 5 детей разного возраста. Еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ООН говорят о том, что боевые действия в Идлибе имеют разрушительные последствия. Обстрелы и бомбы тем или иным образом сделали невозможной жизнь 3 млн человек, которые проживают там. Причем 76% - это дети и женщины.

Ранее мы писали о том, что в Сирии впервые после объявления перемирия нанесли авиаудары по югу Идлиба, в результате чего есть погибшие.