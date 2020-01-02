Турецкие войска отправятся в Ливию

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Парламент Турции проголосовал за то, чтобы отправить в Ливию на
помощь признанному ООН правительству свои войска. За решение проголосовали 325
турецких депутатов, в то время как против выразились 184. Об этом сообщает "Русская
служба Би-би-си".
Турция и ливийское правительство национального согласия (ПНС) еще
в ноябре 2019 года подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раньше заявлял, что на
востоке Ливии присутствуют российские наемники из "частной военной компании
Вагнера". В то же время в Москве заявляют, что не поддерживают маршала Хафтара
и официально поддерживают признанное ООН правительство.
Ранее "Комментарии" писали, что в конце декабря 2019 года ПНС
Ливии обратилось к турецким властям за
военной помощью, запросив военную поддержку воздушную, наземную и морскую для отражения военных действий в Триполи. В этом
месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар
объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему
контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно
сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи
началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои
позиции.
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