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Турецкие войска отправятся в Ливию

Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию

2 января 2020, 23:54
Автор:

• Татьяна Веремеева

Парламент Турции проголосовал за то, чтобы отправить в Ливию на помощь признанному ООН правительству свои войска. За решение проголосовали 325 турецких депутатов, в то время как против выразились 184. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Турция и ливийское правительство национального согласия (ПНС) еще в ноябре 2019 года подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раньше заявлял, что на востоке Ливии присутствуют российские наемники из "частной военной компании Вагнера". В то же время в Москве заявляют, что не поддерживают маршала Хафтара и официально поддерживают признанное ООН правительство.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце декабря 2019 года ПНС Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью, запросив военную поддержку воздушную,  наземную и морскую для  отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.

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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-50976502
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