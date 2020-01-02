Турецкие войска отправятся в Ливию

Парламент Турции проголосовал за то, чтобы отправить в Ливию на помощь признанному ООН правительству свои войска. За решение проголосовали 325 турецких депутатов, в то время как против выразились 184. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".



Турция и ливийское правительство национального согласия (ПНС) еще в ноябре 2019 года подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раньше заявлял, что на востоке Ливии присутствуют российские наемники из "частной военной компании Вагнера". В то же время в Москве заявляют, что не поддерживают маршала Хафтара и официально поддерживают признанное ООН правительство.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце декабря 2019 года ПНС Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью, запросив военную поддержку воздушную, наземную и морскую для отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.