Убийство иранского генерала: Рухани пригрозил США защитой исламских ценностей

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство генерала иранского "Корпуса стражей Исламской революции" Касема Сулеймани в Багдаде не останется без ответа со стороны Тегерана, сообщает "РБК-Украина".



Рухани подчеркнул, что гибель генерала "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".



"Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - подчеркнул президент Ирана.



Кроме того, по его словам, убийство генерала свидетельствует о беспомощности США.



Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил новым командующим спецподразделения "Аль-Кудс" заместителя Сулеймани, бригадного генерала Эсмаила Каани.



Как сообщал сайт "Комментарии", 3 января США нанесли авиаудар по периметру аэропорта Багдада. В результате погиб иранский генерал "Корпуса стражей Исламской революции", командующий спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.



Удар был нанесен с целью сдерживания планов Ирана атаковать американские силы в Ираке и на Ближнем Востоке.



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