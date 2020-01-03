США отправят на Ближний Восток дополнительно около 3 тысяч военных

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Военное командование США приняло
решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Об
этом пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что такое решение принято
в связи с возросшей угрозой для американских военных на Ближнем Востоке. В
регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в
Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак.
Предположительно, военные будут на Ближнем Востоке около 60 дней. В итоге, в
регионе будут базироваться около 3600 американских военных.
В сообщении также указано, что
решение об отправке военных принято в связи с недавним нападением демонстрантов
на американское посольство в Багдаде. В
то же время, в США заявляют, что решение не связано с убийством командира
иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в
результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс" – генерал Касем
Сулеймани.
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