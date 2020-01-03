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США отправят на Ближний Восток дополнительно около 3 тысяч военных

Американские военные должны пробыть на Ближнем Востоке 60 дней

3 января 2020, 23:28
Автор:

• Татьяна Веремеева

Военное командование США приняло решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое решение принято в связи с возросшей угрозой для американских военных на Ближнем Востоке. В регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак. Предположительно, военные будут на Ближнем Востоке около 60 дней. В итоге, в регионе будут базироваться около 3600 американских военных.

В сообщении также указано, что решение об отправке военных принято в связи с недавним нападением демонстрантов на американское посольство в Багдаде.  В то же время, в США заявляют, что решение не связано с убийством командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Ранее "Комментарии" писали, что в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс" – генерал Касем Сулеймани.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/633913.html
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