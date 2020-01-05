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Ирак рассмотрит перспективы вывода войск США из своей страны

Иракский парламент обеспокоен завязкой конфликта из-за убийства генерала Сулеймани

сегодня, 13:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня, 5 января, правительство Ирака проведет внеочередную сессию, на которой будет рассмотрен вопрос вывода американских войск с территории  государства. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"Нет необходимости присутствия американских сил после победы над ИГИЛ (Исламское государство, - прим. ред.). У нас есть свои вооруженные силы, которые способны защитить страну", - заявил шиитский законодатель и член парламентского юридического комитета  Аммар аль-Шибл.

Отмечается, что многие иракцы выразили протест против действий США, которые провели атаку на иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, в результате которой погиб как сам Сулеймани, так и двое мирных жителей. Среди участников протестов были и противники Сулеймани, которые опасаются, что после атаки Ирак снова может быть втянут в военный конфликт.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты указали свою причастность к физической ликвидации Сулеймани, который погиб в результате авиаудара по аэропорту Багдада.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/parlament-iraka-rassmotrit-vopros-vyvoda-1578219832.html
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