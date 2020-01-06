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Иран привел ракетные войска в боевую готовность, - СМИ

Иран привел в боевую готовность ракетные войска – Reuters

сегодня, 08:34
Автор:

• Ольга Чародий

США сообщили, что Иран привел ракетные войска в боевую готовность. Об этом  передает Reuters со ссылкой на американского официального представителя.

На  данный момент неизвестно, имеет ли повышенный уровень готовности оборонительный характер, или ракеты нацелены на какие-то конкретные цели.

"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – заявил представитель Штатов.

Ранее стало известно, что Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.  Позже Министерство иностранных дел Ирана  вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по иранским объектам культурного значения. 

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-usa-missiles/irans-missile-forces-at-heightened-state-of-alert-us-official-idUSKBN1Z40V4
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