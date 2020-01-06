Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал деньги за строительство военной базы

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на резолюцию, которую принял парламент Ирака по выводу иностранных войск из своей страны. Об этом сообщает Reuters.

Американский глава пригрозил Ираку масштабными санкциями и потребовал оплатить строительство базы для американских военных. Дональд Трамп заявил, что военные США не покинут страну до тех пор, пока власти Ирака не оплатят строительство авиабазы.

"Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил глава Белого дома.

Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск "в недружелюбной манере", США наложет на Багдад санкции.

"Мы наложим на них такие санкции, которых они никогда не видели. Санкции против Ирана по сравнению с ними покажутся банальными", - сказал Трамп.

Кроме того, США приостанавливают обучение местных сил в Ираке.

"В результате мы полностью посвящаем себя защите иракских баз, где размещаются войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения партнеров и поддержке их операций против "Даиш" ("Исламского государства"), и поэтому мы приостановили эту работу", - говорится в пресс-релизе CJTF-OIR.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.