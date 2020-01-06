Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 06.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал деньги за строительство военной базы

За последние два месяца нанесены около 13 ракетных ударов в Багдаде

сегодня, 10:46
Автор:

• Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на резолюцию, которую принял парламент Ирака по выводу иностранных войск из своей страны. Об этом сообщает Reuters.

Американский глава пригрозил Ираку  масштабными санкциями и потребовал оплатить строительство базы для американских военных. Дональд Трамп заявил, что военные США не покинут страну  до тех пор, пока власти Ирака не оплатят строительство авиабазы.

"Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил глава Белого дома.

Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск "в недружелюбной манере", США наложет на Багдад санкции.

"Мы наложим на них такие санкции, которых они никогда не видели. Санкции против Ирана по сравнению с ними покажутся банальными", - сказал Трамп.

Кроме того, США приостанавливают обучение местных сил в Ираке.

"В результате мы полностью посвящаем себя защите иракских баз, где размещаются войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения партнеров и поддержке их операций против "Даиш" ("Исламского государства"), и поэтому мы приостановили эту работу", - говорится в пресс-релизе CJTF-OIR.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-trump/trump-threatens-sanctions-on-baghdad-after-lawmakers-call-on-u-s-troops-to-leave-idUSKBN1Z501T?il=0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...