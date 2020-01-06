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Ирак начал подготовку вывода иностранных войск

Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях - власти Ирака

сегодня, 14:15
Автор:

• Ольга Чародий

Власти Ирака начали подготовку по выводу американских войск. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает телеканал "Аль-Джазира".

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать", — отметил Халф.

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.

 

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Источник: https://inosmi.ru/aljazeera_net/
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