Ирак начал подготовку вывода иностранных войск

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Власти Ирака начали подготовку по выводу американских войск. Об этом заявил
представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает
телеканал "Аль-Джазира".
"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена
консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы
выйдут из Ирака. <…> Последние американские удары — глупость, в отношении
которой невозможно молчать", — отметил Халф.
Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное
передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться
куда-либо".
По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными
силами Ирака в известность о своих операциях.
США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб
Хезболла" в Ираке и Сирии.
Новости партнеров
Новости