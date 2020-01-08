В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США

Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) заявляют, что любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак против Ирана, будет целью для ответного удара. Об этом сообщает РИА-Новости.

Солдаты Корпуса стражи исламской революции взяли ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США.

Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

По данным Министерства обороны США, база Аль-Асад была поражена несколькими ракетами. В общей сложности говорится о 10 ракетах по американских военных базах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коалиция сообщила иракским властям о выводе войск. "Силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - говорится в сообщении.