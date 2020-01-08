В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США

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Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) заявляют,
что любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для
атак против Ирана, будет целью для ответного удара. Об этом сообщает
РИА-Новости.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции взяли ответственность
за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США.
Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта
атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США
Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.
По данным Министерства обороны США, база Аль-Асад была
поражена несколькими ракетами. В общей сложности говорится о 10 ракетах по
американских военных базах.
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