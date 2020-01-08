Опубликовано видео падения украинского лайнера в Иране

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Очевидцы публикуют видео падения украинского лайнера под
Тегераном. По их словам, несущаяся к земле полыхающая точка - и есть Boeing
737. Об этом сообщает РИА-Новости.
Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту
рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране,
сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании. Как
сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы".
По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.
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