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Опубликовано видео падения украинского лайнера в Иране

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту рухнул у тегеранского аэропорта

сегодня, 06:13
Автор:

• Ольга Чародий

Очевидцы публикуют видео падения украинского лайнера под Тегераном. По их словам, несущаяся к земле полыхающая точка - и есть Boeing 737. Об этом сообщает РИА-Новости.

Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании. Как сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы".

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.



Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.

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Источник: https://ria.ru/
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