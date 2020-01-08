Опубликовано видео падения украинского лайнера в Иране

Очевидцы публикуют видео падения украинского лайнера под Тегераном. По их словам, несущаяся к земле полыхающая точка - и есть Boeing 737. Об этом сообщает РИА-Новости.

Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании. Как сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы".

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.









Как уже сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства Рейтер, чрезвычайное происшествие произошло с лайнером Boeing 737.