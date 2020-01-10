США ввели новые санкции против Ирана

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Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу вечеров
ввела новые санкции в отношения Ирана после нападений на военных США и союзников
в Ираке в начале недели. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что новый пакет санкций был введен против нескольких
секторов экономики Ирана, включая строительство, обрабатывающую промышленность,
текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность, а также против
восьми высокопоставленных чиновников, некоторые из которых уже находятся под
санкциями.
О введении санкций в пятницу вечером объявил министр финансов США
Стивен Мнучин. "Президент издал указ, который санкционирует введение
дополнительных санкций в отношении любого лица, владеющего, управляющего,
торгующего или оказывающего помощь секторам иранской экономики, включая
строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и
горнодобывающую промышленность", – сказал министр.
Мнучин также сообщил о 17 дополнительный санкциях против крупнейших
производителей стали и чугуна в Иране, трех компаний, которые базируются на
Сейшельских островах, а также против одного судна. Санкции также введены против
восьми высокопоставленных иранских чиновников, которые участвовали в
дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во
вторник.
Ранее "Комментарии" писали, что США приняли решение о введении санкций
против Ирана в ответ на атаки по американским военным базам в Ираке.
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