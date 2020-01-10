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США ввели новые санкции против Ирана

В США сообщают, что санкции должны нанести удар стоимостью в миллиарды долларов по экономике Ирана

10 января 2020, 23:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу вечеров ввела новые санкции в отношения Ирана после нападений на военных США и союзников в Ираке в начале недели. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что новый пакет санкций был введен против нескольких секторов экономики Ирана, включая строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность, а также против восьми высокопоставленных чиновников, некоторые из которых уже находятся под санкциями.

О введении санкций в пятницу вечером объявил министр финансов США Стивен Мнучин. "Президент издал указ, который санкционирует введение дополнительных санкций в отношении любого лица, владеющего, управляющего, торгующего или оказывающего помощь секторам иранской экономики, включая строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность", – сказал министр.

Мнучин также сообщил о 17 дополнительный санкциях против крупнейших производителей стали и чугуна в Иране, трех компаний, которые базируются на Сейшельских островах, а также против одного судна. Санкции также введены против восьми высокопоставленных иранских чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник.

Ранее "Комментарии" писали, что США приняли решение о введении санкций против Ирана в ответ на атаки по американским военным базам в Ираке.

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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/us-sanctions-iran-mnuchin/index.html
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