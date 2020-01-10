США ввели новые санкции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу вечеров ввела новые санкции в отношения Ирана после нападений на военных США и союзников в Ираке в начале недели. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что новый пакет санкций был введен против нескольких секторов экономики Ирана, включая строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность, а также против восьми высокопоставленных чиновников, некоторые из которых уже находятся под санкциями.

О введении санкций в пятницу вечером объявил министр финансов США Стивен Мнучин. "Президент издал указ, который санкционирует введение дополнительных санкций в отношении любого лица, владеющего, управляющего, торгующего или оказывающего помощь секторам иранской экономики, включая строительство, обрабатывающую промышленность, текстильную промышленность и горнодобывающую промышленность", – сказал министр.

Мнучин также сообщил о 17 дополнительный санкциях против крупнейших производителей стали и чугуна в Иране, трех компаний, которые базируются на Сейшельских островах, а также против одного судна. Санкции также введены против восьми высокопоставленных иранских чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник.

Ранее "Комментарии" писали, что США приняли решение о введении санкций против Ирана в ответ на атаки по американским военным базам в Ираке.