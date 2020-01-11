Умер султан Омана, который правил страной 50 лет

Султан Омана Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет, в связи с этим, в стране объявлен трехдневный траур, пишет агентство Reuters.

Пять лет назад году у султана обнаружили рак, а в конце прошлого года состояние ухудшилось, из-за чего глава Омана даже выезжал на лечение в Бельгию.

Султан начал свой путь правления в 1970 году в результате переворота и свержения собственного отца, в данном же случае Кабус бен Саид не оставил наследников, поэтому, течение 3-х дней монаршая семья должна решит, кто после него займет трон.

Как сообщало издание "Комментарии", 5 января президент Украины Владимир Зеленский во время своей зарубежной поездки встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Стороны обсудили укрепление отношений между странами и наращивание торгово-экономического сотрудничества.

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