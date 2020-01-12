Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 12.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / В Афганистане при обрушении крыш из-за снега погибли взрослые и дети
НОВОСТИ Все новости

В Афганистане при обрушении крыш из-за снега погибли взрослые и дети

Происшествия зафиксированы в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар Афганистана

сегодня, 12:55
Автор:

• Ольга Чародий

В Афганистане погибли около двадцати человек в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Крыши домов  обрушились  в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар Афганистана.

Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел "сильный снегопад".

Кроме того, из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.

  Как сообщал портал "Комментарии", пока в Украине жители некоторых областей "довольствуются" мокрым снегом, а другие и вовсе весенней погодой, Турцию засыпало снегом. По информации местных СМИ, из-за снежного коллапса пришлось прекратить занятия в некоторых учебных заведениях, а на дорогах возникли пробки. Так, больше всего движение затруднено в Анкаре, Конье, Маниче, Карамане, Спарте. Снег также выпал в Сивасе, Чанкыры, Биледжике и других городах. Побелел в результате осадков и Стамбул, впрочем ненадолго: уже днем из-за плюсовых показателях на термометрах снежинки растаяли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/40878-sixteen-killed-in-roof-collapse-incidents-in-afghanistan
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...