В Афганистане при обрушении крыш из-за снега погибли взрослые и дети

В Афганистане погибли около двадцати человек в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Крыши домов обрушились в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар Афганистана.

Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел "сильный снегопад".

Кроме того, из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.

Как сообщал портал "Комментарии", пока в Украине жители некоторых областей "довольствуются" мокрым снегом, а другие и вовсе весенней погодой, Турцию засыпало снегом. По информации местных СМИ, из-за снежного коллапса пришлось прекратить занятия в некоторых учебных заведениях, а на дорогах возникли пробки. Так, больше всего движение затруднено в Анкаре, Конье, Маниче, Карамане, Спарте. Снег также выпал в Сивасе, Чанкыры, Биледжике и других городах. Побелел в результате осадков и Стамбул, впрочем ненадолго: уже днем из-за плюсовых показателях на термометрах снежинки растаяли.



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