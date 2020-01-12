В Афганистане при обрушении крыш из-за снега погибли взрослые и дети

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В Афганистане погибли около двадцати человек в связи с
обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного
дождя. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Крыши домов обрушились
в западной провинции Герат и в южной
провинции Кандагар Афганистана.
Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде
Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter
разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел
"сильный снегопад".
Кроме того, из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости