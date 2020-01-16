В Ливане демонстранты заблокировали улицы горящими покрышками

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Улицы Бейрута протестующие заблокировали горящими покрышками и
мусорными баками. Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстранты во время протестов перекрыли одни из главных улиц
города, в результате образовались многокилометровые пробки. Блокировать
дороги начали в конце рабочего дня, когда люди обычно возвращаются с работы
домой, что еще больше усугубило транспортную ситуацию в городе.
Полиция пытается договорится с протестующими. В некоторых местах покрышки удалось потушить и
частично возобновить движение транспорта.
В тоже время сотни демонстрантов проводят массовый митинг у
здания полиции.
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