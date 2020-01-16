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В Ливане демонстранты заблокировали улицы горящими покрышками

В октябре в Ливане начались антиправительственные демонстрации

сегодня, 00:44
Автор:

• Ольга Чародий

Улицы Бейрута протестующие заблокировали горящими покрышками и мусорными баками. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты во время протестов перекрыли одни из  главных улиц  города, в результате образовались многокилометровые пробки. Блокировать дороги начали в конце рабочего дня, когда люди обычно возвращаются с работы домой, что еще больше усугубило транспортную ситуацию в городе.

Полиция пытается договорится с протестующими.  В некоторых местах покрышки удалось потушить и частично возобновить движение транспорта.

В тоже время сотни демонстрантов проводят массовый митинг у здания полиции.

 Как сообщал портал "Комментарии", Организация Объединенных Наций призвала Ливан сформировать новое компетентное правительство, которое могло бы лучше искать международную помощь, предупреждая, что страна находится в критической финансовой и экономической ситуации. Кроме того, Генассамблея ООН лишила Ливан права голоса на заседаниях органа. "МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.


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Источник: https://ria.ru/
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