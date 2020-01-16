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Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента

Год назад Гуаидо провозгласил себя президентом страны

сегодня, 05:35
Автор:

• Ольга Чародий

Сторонники правительства Венесуэлы не пустили оппозиционных депутатов во главе с Хуаном Гуаидо в здание парламента. Об этом  сообщают РИА Новости.

Венесуэльский парламент 5 января лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад Гуаидо провозгласил себя президентом страны как раз на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.

Гуаидо в среду, 15 января,  назначил встречу оппозиционных депутатов во Дворце Национальной ассамблеи, несмотря на то, что здесь в то же время была запланирована сессия Конституционной ассамблеи.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", двери для диалога с оппозицией Венесуэлы будут оставаться открытыми - заявил президент страны Николас Мадуро. Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.


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Источник: https://ria.ru/
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