Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента

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Сторонники правительства Венесуэлы не пустили оппозиционных
депутатов во главе с Хуаном Гуаидо в здание парламента. Об этом сообщают РИА Новости.
Венесуэльский парламент 5 января лишил незаконно
провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего
председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад
Гуаидо провозгласил себя президентом страны как раз на том основании, что он
являлся спикером парламента в момент так называемого государственного
переворота.
Гуаидо в среду, 15 января, назначил встречу оппозиционных депутатов во
Дворце Национальной ассамблеи, несмотря на то, что здесь в то же время была
запланирована сессия Конституционной ассамблеи.
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