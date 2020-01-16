Турция отправит войска в Ливию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начинает отправку военных в Ливию. Турецкая армия выступит на защиту Правительства национального согласия.
"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - подчеркнул турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что осознает, что безопасность Турции начинается за ее пределами и пообещал мобилизовать "политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге".
Ситуацию в Ливии президент Турции намерен обсудить с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии. Встреча запланирована на 19 января.
Как сообщал портал "Комментарии", правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью.
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