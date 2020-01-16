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Турция отправит войска в Ливию

Турецкие военные поддержат легитимное правительство Ливии

сегодня, 14:01
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начинает отправку военных в Ливию. Турецкая армия выступит на защиту Правительства национального согласия.  

"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что осознает, что безопасность Турции начинается за ее пределами и пообещал мобилизовать "политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге".

Ситуацию в Ливии президент Турции намерен обсудить с  лидерами Германии, России, Великобритании и Италии. Встреча запланирована на 19 января.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью.


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Источник: https://www.trt.net.tr/Anasayfa/Anasayfa.aspx
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