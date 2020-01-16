Ирак и США вновь объединились против ИГИЛ

США и Ирак восстановили совместные операции против группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Также Вашингтон надеется восстановить в ближайшее время тренировочные программы для подготовки иракских военных. Об этом передает "Радио Свобода".

Совместные операции были приостановлены в начале января. Это произошло после того, как парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских войск с территории страны. Поводом стало убийство в Багдаде иранского генерала ГАСЕМИ Сулеймани в результате удара США. Ирак завил, что своими действиями Вашингтон нарушил суверенитет страны.

США отказались выводить войска. Они опасались, что ИГИЛ может воспользоваться нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и укрепить позиции в регионе. К продолжению сотрудничества Вашингтона и Багдада в борьбе с экстремистским угруповванням призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская военная база на территории Ирака была обстреляна террористическими формированиями.

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