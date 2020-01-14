В Ираке вновь обстреляли военную базу США

В Ираке военную базу Таджи обстреляли ракетами. На этой базе размещались американские военнослужащие. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ближневосточных СМИ.



Эта база располагается в 30 км к северу от Багдада. О пострадавших пока информации нет.

Ранее "Комментарии" писали, что 8 января Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана. Также американский президент заявил, что Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.

Отметим, что президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями.

Также мы писали о том, что крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того, что в него попали две ракеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!