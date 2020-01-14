В Ираке вновь обстреляли военную базу США

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В Ираке военную базу Таджи обстреляли ракетами. На этой базе
размещались американские военнослужащие. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со
ссылкой на информацию ближневосточных СМИ.
Эта база располагается в 30 км к северу от Багдада. О пострадавших
пока информации нет.
Ранее "Комментарии" писали, что 8
января Иран совершил ракетный
обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в
правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой
самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись
атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о
введении санкций
против Ирана.
Отметим, что президент Ирана Хасан
Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных
Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими
организациями.
Также мы писали о том, что крушение
самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того,
что в него попали
две ракеты.
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