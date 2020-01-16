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Жилой район в Сирии обстреляли ракетами: есть жертвы

Под обломками домов спасатели нашли шесть погибших

сегодня, 21:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

В сирийском городе Алеппо в спальном районе произошел ракетный обстрел, в результате которого погибло шесть человек и еще 15 срочно госпитализированы. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на местный источники.

Сообщается, что все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.

"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снаряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - передают источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще осенью в Европе выразили обеспокоенность ситуацией в Сирии, которая способна стать плодотворной для возрождения террористической группировки мирового масштаба "Исламское государство".

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - сказал в октябре премьер-министр Франции Эдуард Филипп.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sirii-obstrelyali-raketami-zhiloy-kvartal-1579202791.html
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