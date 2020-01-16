Жилой район в Сирии обстреляли ракетами: есть жертвы

В сирийском городе Алеппо в спальном районе произошел ракетный обстрел, в результате которого погибло шесть человек и еще 15 срочно госпитализированы. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на местный источники.

Сообщается, что все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.

"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снаряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - передают источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще осенью в Европе выразили обеспокоенность ситуацией в Сирии, которая способна стать плодотворной для возрождения террористической группировки мирового масштаба "Исламское государство".

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - сказал в октябре премьер-министр Франции Эдуард Филипп.



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