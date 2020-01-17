Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Израиль нанес удар по объектам ХАМАС
НОВОСТИ Все новости

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС

На Ближнем востоке ситуация остается напряженной

сегодня, 05:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

Израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС. Сообщается, что сделали это в ответ на воздушные шары со взрывчаткой, которые в течение дня запускались из сектора Газа. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Кроме того, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу, который занимается производством оружия.

Ранее "Комментарии" писали, что 5 января, в Нью-Йорке (США) и Иерусалиме (Израиль) прошел единый марш солидарности, направленный на протест против мирового антисемитизма и в память о евреях, которые стали его жертвами в новейшей истории. Организаторами марша в Нью-Йорке являются крупные еврейские организации: Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Совет раввинов Нью-Йорка, Jewish Community Relations Council и UJA-Federation.Ожидается, что не менее двух тысяч человек выйдут на этот марш.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/636048.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...