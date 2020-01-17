Израиль нанес удар по объектам ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС. Сообщается, что сделали это в ответ на воздушные шары со взрывчаткой, которые в течение дня запускались из сектора Газа. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Кроме того, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу, который занимается производством оружия.

Ранее "Комментарии" писали, что 5 января, в Нью-Йорке (США) и Иерусалиме (Израиль) прошел единый марш солидарности, направленный на протест против мирового антисемитизма и в память о евреях, которые стали его жертвами в новейшей истории. Организаторами марша в Нью-Йорке являются крупные еврейские организации: Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Совет раввинов Нью-Йорка, Jewish Community Relations Council и UJA-Federation.Ожидается, что не менее двух тысяч человек выйдут на этот марш.

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