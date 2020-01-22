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В Ливане сформируют новое правительство

В новое правительство Ливана вошло 20 министров-технократов

22 января 2020, 00:28
Автор:

• Ольга Чародий

В Ливане сформируют новое правительство. Президент страны Мишель Аун назначил премьер-министра Хассана Дияба Дияба во главе вновь сформированного правительства. Об этом сообщает РИА-Новости.

"Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства. Подписал новый документ нового состава правительства во главе с Хассаном Диябом", - пишет издание со ссылкой на представителя президентского дворца.

В новом правительстве двадцать министров-технократов.

Прошлое правительство подало в отставку осенью 2019  года на фоне массовых антиправительственных демонстраций. Президент Мишель Аун назначил нового премьер-министра - Хассана Дияба и поручил ему формирование нового кабинета министров. Большая часть народных движений не поддержали кандидатуру Дияба, также часть крупных партий страны отказалась от участия в составе нового правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", Организация Объединенных Наций призвала Ливан сформировать новое компетентное правительство, которое могло бы лучше искать международную помощь, предупреждая, что страна находится в критической финансовой и экономической ситуации. Кроме того, Генассамблея ООН лишила Ливан права голоса на заседаниях органа. "МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.


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Источник: https://ria.ru/
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