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В Ливане сформируют новое правительство. Президент страны Мишель
Аун назначил премьер-министра Хассана Дияба Дияба во главе вновь
сформированного правительства. Об этом сообщает РИА-Новости.
"Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по
формированию нового правительства. Подписал новый документ нового состава
правительства во главе с Хассаном Диябом", - пишет издание со ссылкой на
представителя президентского дворца.
В новом правительстве двадцать министров-технократов.
Прошлое правительство подало в отставку осенью 2019 года на фоне массовых антиправительственных демонстраций. Президент Мишель Аун назначил нового премьер-министра - Хассана Дияба и поручил ему формирование нового кабинета министров. Большая часть народных движений не поддержали кандидатуру Дияба, также часть крупных партий страны отказалась от участия в составе нового правительства.
Как сообщал портал "Комментарии", Организация Объединенных Наций призвала Ливан сформировать новое компетентное правительство, которое могло бы лучше искать международную помощь, предупреждая, что страна находится в критической финансовой и экономической ситуации. Кроме того, Генассамблея ООН лишила Ливан права голоса на заседаниях органа. "МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.
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